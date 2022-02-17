РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В медицинские учреждения городского округа Люберцы в минувшем году поступило оборудование на более чем 546 млн рублей, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«При поддержке правительства области медицинские учреждения округа были дооснащены спецоборудованием более чем на 546 млн рублей. Это 379 единиц нового оборудования, в том числе ИВЛ, УЗИ, МРТ», - сказал Ружицкий.

Также продолжается обновление автотранспорта отделения неотложной помощи. Для работы выездных бригад поступило 9 машин. Люберецкая скорая помощь получила 25 автомобилей.

По словам главы горокруга, планируется строительство стационара на 600 коек на Октябрьском проспекте и поликлиники смешанного типа на 500 посещений в поселке Октябрьский.