РИАМО - 17 фев. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова показала фигурное катание будущего, а Камилу Валиеву сломали психологически, сообщает Газета.ru.

Российская фигуристка Валиева оказалась в центре скандала после обнародования результатов допинг-проб, которые девушка сдала в конце прошлого года. Данные о нарушении были опубликованы после получения россиянами золота в командном зачете по фигурному катанию на Играх в Пекине.

«Мы выиграли Олимпийские игры. Саша Трусова показала фигурное катание будущего. А Камилу били-били, били-били – и убили!» — сказала Тарасова.

Камила Валиева была лучшей после короткой программы, однако в конечном итоге стала 4-ой и осталась без медали. Она заработала 224,09 балла.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова — у нее 255,95 балла. Серебрянным призером стала Александра Трусова с результатом 251,73 балла.

Бронза досталась японке Каори Сакамото, набравшей 233,13 баллов.

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