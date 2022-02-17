РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В Подольске складируют снег на берегу реки Пахры на участке, находящемся в частной собственности, так как муниципальные площадки загружены полностью, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил на интернет-портале, что снег со всего города свозят «КамАЗами» на берег реки Пахры на улице Карла Маркса и вниз по улице Большой Зеленовской на территорию бывшей автомобильной стоянки. Он выразил обеспокоенность тем, что весной грязный снег начнет таять и будет стекать в реку.

Администрация муниципального образования осмотрела прибрежную защитную полосу реки. Нарушения не подтвердились.

«Дополнительно сообщаем, что по результатам проведенного обследования на улице Федорова выявлено перемещение снеговых масс (временное складирование) на территории земельного участка с кадастровым номером 50:550030201:39, находящегося в частной собственности. Это связано с тем, что площадки, определенные органами местного самоуправления для размещения снеговых масс, загружены полностью», - сказал заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Он добавил, что после предоставления адресов для складирования снега подрядная организация вывезет его туда.

В приложении к ответу говорится, что временное складирование снега на принадлежащем ООО «Аквила» на праве собственности земельном участке гендиректор общества Александр Янчур разрешил с условием проведения уборки в весенний период.