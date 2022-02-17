РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Пробка протяженностью свыше 2,5 км образовалась на въезде в подмосковный Красногорск со стороны поселка Нахабино вечером в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

При движении от Новорижского шоссе пробка образовалась на съезде в сторону Нахабина, а также на участке дороги от поворота на деревню Лешково до деревни Исаково горокруга Истра.

В районе станции МЦД-2 движение затруднено в обоих направлениях.

На Волоколамском шоссе сложная дорожная обстановка от эстакады на пересечении с Ильинским шоссе до микрорайона Изумрудные холмы, пробки и участки со сниженной скоростью движения потока наблюдаются в обоих направлениях.

Автомобили скопились на выездах на Волоколамское шоссе с улиц Народного ополчения и Речной.

Бордовым цветом на карте обозначена дорога от московского микрорайона Митино до улицы Речной в Красногорске. Движение здесь практически парализовано.

Пробка около 600 м образовалась на Путилковском шоссе при выезде на Пятницкое. Затруднено движение автотранспорта на Новорижском шоссе перед поворотом на Ильинское шоссе. На последнем скорость потока снижена до завода «Кнауф».

Напряженная ситуация на дорогах в микрорайоне Южный. Движение по Южному бульвару и Заводской улице парализовано.

Сервис оценивает ситуацию на дорогах округа на 8 баллов из 10 возможных.