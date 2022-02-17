РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Три ковидных центра Люберец за время пандемии приняли порядка 16,5 тыс. пациентов, сообщил в четверг глава округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

Из них почти 2 тыс. – это дети.

«Мы развернули в пиковые моменты 26 точек вакцинации. Многие из вас, ваших близких столкнулись с коонавирусом. Это серьезное заболевание, не щадящее ни детей, ни взрослых», - сказал глава горокруга.

Для того, чтобы побороть пандемию, необходимо привиться от коронавируса. Прививки делают в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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