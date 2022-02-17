РИАМО - 17 фев. В 35 муниципалитетах Московской области зафиксированы нарушения содержания контейнерных площадок для отходов. С начала года выписано более 150 постановлений, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Ленинском, Дзержинском, Богородском, Раменском, Одинцовском городских округах. Антилидеры среди эксплуатантов - МБУ «Дорсервис» (33 постановления) и ООО «Каширский регоператор» (29)», - рассказала руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

Владельцев торговых объектов и должностных лиц привлекли к административной ответственности. Все выявленные нарушения оперативно устранили.

Специалисты ГУСТ Подмосковья каждый день выявляют навалы отходов на площадках для отходов, а также нарушение графика вывоза мусора. Машины, перекрывающие выезд и въезд мусоровозам, регистрируются с помощью камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион».