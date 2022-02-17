РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Улицу Главную, которая ведет к строящейся школе на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, капитально отремонтируют в текущем году, средства на ремонт планируют выделить из муниципального бюджета, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий посетил строящийся объект и провел рабочее совещание с представителем подрядной организации.

«Школа в Ольгине – на особом контроле. Это важный инфраструктурный объект для микрорайона, который планируется ввести уже в 4 квартале этого года. На сегодня подрядная организация находится в графике: продолжаются кладка стен, монтаж вентиляции и инженерных сетей. До конца февраля должны быть завершены все монолитные работы. Общая готовность объекта составляет 30%», – сказал Ефимов.

Он добавил, что помимо строительства школы в плане работ строит проведение капитального ремонта улицы Главной, которая ведет к образовательному учреждению.

Строительство школы осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Ввести учреждение в эксплуатацию планируют в 2022 году. Общая площадь 4-этажного здания составит порядка 17 тыс. кв. м. На строительство школы из федерального, регионального и местного бюджетов направлено 1 млрд 90 млн рублей.