РИАМО - 17 фев. В партийной работе необходимо понимать темы, которые волнуют людей и не бояться сложных вопросов. Члены партии должны находить для них решения, сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

По его словам, при работе с людьми необходимо не только вникать в проблемы граждан, но и искать их решения.

«Вся агитационно-пропагандистская работа партии заключается в том, чтобы максимально слышать людей. Самое главное – не бояться сложных вопросов, общаться с людьми, выходить на контакт и решать вопросы. Не забалтывать, а их решать», - рассказал Коган.

Он добавил, что при решении вопросов люди почувствуют перемены и сами расскажут о деятельности партии.

Ранее секретарь областного отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов призвал однопартийцев ориентироваться в своей работе на запросы граждан. Он заявил, что основой работы членов партии должно стать исполнение наказов жителей региона.