РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Восемь новостроек ввели в эксплуатацию в Люберцах в минувшем году, из них 6 находятся в самом городе, еще 2 – в Краскове, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«В 2021 году в строй введено 8 многоэтажных жилых домов общей площадью 255 тыс. кв. м», – сказал Ружицкий.

В текущем году ожидается ввод 17 домов общей площадью 342 тыс. кв. м.

Глава горокруга добавил, что в 2021 году завершили строительство ЖК «Цветной бульвар», и ключи от квартир получили 107 человек, а 86 дольщикам ЖК «Звезда Томилино» выплачено денежное возмещение.

«В этом году стоит задача решить проблемы еще 563 дольщиков», - уточнил Ружицкий.

В первом квартале этого года планируется завершить строительство корпусов 1, 2, 3 ЖК «Заречье» и обеспечить жильем 96 участников долевого строительства. В третьем квартале планируется завершить строительство корпусов 7, 8, 10 ЖК «Томилино». Квартиры ожидают 467 человек.

В 2021 году жилье получили 159 семей.