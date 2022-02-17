РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Сотрудников высших и средних учебных заведений Подольска призвали уделять особое внимание кибербезопасности детей в молодежной среде, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в концертном зале администрации округа прошел семинар для сотрудников высших и средних учебных заведений, отвечающих за работу по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.

В настоящее время еще большую актуальность приобрела тема вовлечения молодежи в деструктивные группы экстремистской направленности и другие молодежные неформальные объединения. Именно этому вопросу было посвящено инструктивно-методическое занятие.

Важно уделять особое внимание обеспечению безопасности детей, которые не всегда способны правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или передают. А задача молодых – быть грамотнее, критичнее, больше читать научную информацию и качественную художественную литературу, а также знать и выполнять основы кибербезопасности.