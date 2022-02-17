РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Определены даты проведения в подмосковном Красногорске муниципальных форумов «Управдом», соответствующий график опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета.

График проведения ежеквартальных муниципальных форумов «Управдом» в городском округе Красногорск на 2022 год: 1 квартал – 18 марта, 2 квартал – 20 мая, 3 квартал – 23 сентября, 4 квартал – 25 ноября.

Форумы пройдут в здании администрации горокруга по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4.