РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. За минувший год на территории городского округа Люберцы в ходе проверок изъяли 3,8 тыс. единиц нелегальной алкогольной продукции, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«По проекту «Алкоконтроль» провели 46 рейдов совместно с полицией. Изъято 3,8 тыс. единиц нелегального алкоголя. Наложено штрафов на сумму порядка 860 тыс. рублей, так как в большинстве случаев выявлены нарушения законодательства», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за 2021 год пресекли деятельность 197 стихийных торговых точек.