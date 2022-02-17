РИАМО - 17 фев. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на ОИ-2022 в Пекине. Ни одной спортсменке на предыдущих Олимпиадах не удавалось добиться такого результата, сообщает Федеральное агентство новостей.

После короткой и произвольной программ сумма баллов Трусовой составляет 251,73. После произвольной программы судьи поставили фигуристке 177,13 балла.

В короткой программе Трусова заняла 4-е место с 74,60 баллами. Россиянка уступила Каори Сакамото из Японии, набравшей 79,84 балла.

Трусова является одной из сильнейших российских фигуристок, выступающих в одиночном катании. Она бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, а также двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в 2020 и 2022 годах. Трусова также вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019 годы).

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