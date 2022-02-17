РИАМО - 17 фев. Совет депутатов городского округа Мытищи принял решение назначить временно исполняющей полномочия главы Юлию Купецкую, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

На момент назначения Купецкая работала в должности заместителя главы администрации городского округа Мытищи.

С августа 2019 по январь 2022 года Купецкая была главой городского округа Серпухов. В органах власти она трудится с 2003 года.