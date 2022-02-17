РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. Щелковское окружное управление социальной защиты населения приглашает региональных льготников, неработающих пенсионеров для получения путевок на санаторно-курортное лечение, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Многопрофильные санатории располагаются на Черноморском побережье (Крым, Анапа); в Калининградской области (Светлогорск, Калининград); в Нальчике.

Заезды по путевкам — март и апрель 2022 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(498)602-83-41*1 или доб. *48896.