РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Пожар произошел в четверг в квартире жилого дома на улице Свердлова подмосковной Балашихи, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 12:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Свердлова, дом 26.

В 12:41 – ликвидация пожара. Есть пострадавший.

Привлекаемые силы и средства: 7 человек и 2 единицы техники.