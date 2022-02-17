РИАМО - 17 фев. Депутаты Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» продолжат ориентироваться на запросы граждан и сопровождать реализуемые инициативы, заявил секретарь областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мы ставим перед собой задачи на следующий период - выборы губернатора в 2023 году, выборы президента в 2024. Основа нашей деятельности – исполнение программы по наказам жителей», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что каждый депутат должен сопровождать эти проекты и следить, чтобы каждая инициатива была исполнена в срок.

«Мы как представители своих избирателей на местах должны быть в постоянной коммуникации с жителями, участвовать в продвижении нашего региона, наших городов, ориентироваться на ту повестку, которую диктует время», – заключил Брынцалов.

Как отметил заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Олег Рожнов, народная программа партии так называется, потому что было собрано 780 тысяч наказов, это просьбы и инициативы избирателей.

«Именно по ним предстоит работать все 5 лет. 105 тысяч из них мы уже реализовали. Более 3 тысяч попали в бюджет Московской области», - пояснил Рожнов.