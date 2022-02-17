РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В минувшем году 3 предприятия, работающие на территории городского округа Люберцы, получили меры поддержки для бизнеса, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«По результатам конкурса частичную компенсацию на приобретение оборудования в размере 3,2 млн рублей получила компания «РАГ Холдинг», 500 тыс. рублей получила компания «Фамирон», – сказал Ружицкий.

Компании «Авиатор» присвоен статус управляющего субъекта индустриального парка. Это позволяет получить льготу 50% по земельному налогу и привлечь новых резидентов.

«Продукция люберецкого предприятия, работающего под брендом «Дядя Ваня», стала победителем в одной из номинаций национальной премии «Товар года – 2021». И это их 9-я победа. Наша сыроварня «Дольче Латте» победила в 2 категориях конкурса «Лучший сыр России – 2021», – добавил Ружицкий.

Также глава горокруга отметил важность развития малого бизнеса. По итогам 2021 года в Люберцах зарегистрировали 226 новых организаций.

«На малый бизнес приходится 46% рабочих мест в нашем округе», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что в округе растет число самозанятых – порядка 17,5 тыс.