РИАМО - 17 фев. В рамках Года культурного наследия народов России в Подмосковье пройдут 17 тематических культурных мероприятий. В их числе выставка-ярмарка популяризации и сохранения народных художественных промыслов в России, которая состоится в Федоскине в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

12 июня в Балашихе планируется провести VII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы». На август в Истре запланировано проведение крупнейшего гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», на котором будет организован шатер народных художественных промыслов.

29 августа в поселке Дубровицы в Подольске намерены провести областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье». В апреле-октябре в регионе будет организован интерактивный конкурс рисунков, фотографий и сочинений на тему «Мы разные, но мы вместе».

Выставочные проекты

С 3 по 5 ноября в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» пройдет выставка «Зимняя тройка». В Музее народных художественных промыслов можно посетить постоянную экспозицию «Федоскино – родина русской лаковой миниатюры». В июне – октябре в музее «Новый Иерусалим» будет организована экспозиция «Обретение», на которой можно будет познакомиться с русской лаковой живописью.

С 12 марта по 30 апреля в Государственном мемориальном музее-заповеднике Менделеева и Блока будет организована выставка из даров редакции журнала «Наше наследие» и общества изучения русской усадьбы. 8 июля – 4 сентября будет организована выставка «Дома поэтов. Мураново и Коктебель», она пройдет в выставочном зале музея «Усадьба Мураново».

В ноябре 2022 года – январе 2023 года будет организована экспозиция «Борис Кустодиев. Русь купеческая». Она пройдет в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Тютчева, в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств. В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского с 1 апреля по 12 июля пройдет выставка «Музы и музыка в фарфоре».

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике в ноябре-декабре будет организована экспозиция «Искусство народов России из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника». 1 апреля – 30 декабря в Серпуховском историко-художественном музее пройдет выставка «Наследие», в июне там же состоится мини-выставка открыток из фондов музея.

В выставочном зале административного корпуса Звенигородского музея 1 февраля – 4 октября пройдет выставка женских украшений «Не золото, а блестит». С IV квартала 2021 года по III квартал 2022 года проходит выставка «Иконы личного благочестия. Новые открытия». Она организована в выставочном зале в Царицыных палатах Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея.