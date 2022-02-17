РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов проконтролировал качество питания в школе №12 подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Депутат посетил школу 16 февраля. Одно из ключевых мест проверки - школьная столовая. Питание детей сейчас - важная и обсуждаемая тема.

«Лично попробовал еду и поучаствовал в голосовании «вкусно» или «не вкусно». Прекрасно, что у детей есть возможность выразить свое мнение и что-то предложить», - сказал Маликов.

Депутат отметил, что компот вкусный, а котлета с картофелем - выше всяких похвал.

«Это прекрасно, что у детей есть возможность выразить свое мнение, сказать что-то, предложить. И понятно, что не все берут в работу, но, конечно, если как с пельменями обратили внимание, это оказался массовый запрос, и губернатор поддержал, и быстро это появилось», - добавил Маликов.

В ходе визита областной парламентарий побывал в школьном музее воинской славы и русской культуры, ознакомился с экспозицией, которую создавали на протяжении многих лет.

Также депутат посмотрел стоматологический кабинет, в котором школьники регулярно проходят осмотры. Школьный врач заверила, что оборудование новое и всех расходных материалов хватает. А директор школы Ольга Носкова указала на необходимость ремонта в актовом зале.

«Он в удовлетворительном состоянии, но тем не менее хотелось бы обновить стены и сцену», - сказала Носкова.

В завершение встречи депутат пообщался с педагогическим коллективом школы и поблагодарил за душевное и ответственное отношение к своей профессии, вручив директору благодарственное письмо Мособлдумы.