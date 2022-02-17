РИАМО - 17 фев. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине, в сумме она набрала 255,95 балла, сообщает Федеральное агентство новостей.

Другая фигуристка – Александра Трусова – набрала 251,73 балла, взяв серебряную медаль. Бронза досталась японке Каори Сакамото, набравшей 233,13 баллов.

Таким образом, две российские фигуристки попали в тройку сильнейших спортсменов планеты.

Камила Валиева набрала 224,09 балла по итогам выступления и стала четвертой, оставшись без медали.

Щербакова теперь является одной из самых титулованных российских фигуристок. Она чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, трехкратная чемпионка России и бронзовый призер чемпионата России.

Кроме того, Щербакова является первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Также девушка впервые в истории исполнила два четверных лутца в одной программе.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>