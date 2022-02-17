РИАМО - 17 фев. В Московской области большим спросом пользуется Единая информационно-аналитическая система ЖКХ. В 2021 году с ее помощью прошло 27 тыс. онлайн-собраний собственников многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

IT-сервис позволяет каждому собственнику организовать и администрировать общедомовые чаты, уведомить других собственников и нанимателей по вопросам функционирования отдельного дома и целых районов.

«ЕИАС ЖКХ» аккумулирует актуальную, достоверную и полноценную информацию по МКД в Московской области в разделе «Паспорт дома», индивидуальным жилым домам, о деятельности управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления», - заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В онлайн-собраниях собственников могут принять все жители Подмосковья с помощью сайта или мобильного приложения ЕИАС ЖКХ. С 2020 года также можно участвовать в электронных голосованиях без проведения предварительных собраний собственников.

Электронный формат позволяет избежать нарушения порядка уведомления собственников о предстоящем собрании, неправильного оформления решений собственников, нарушения подсчета голосов и некорректного оформления доверенностей.

В ЕИАС ЖКХ доступна вся информация по управляющим компаниям, которые работают в Московской области.

Перейдя по вкладке «Паспорт дома» и указав адрес МКД, можно узнать всю информацию об объекте жилой недвижимости, в том числе о конструктивных элементах и поставщиках коммунальных услуг, отчеты о работе УК и другую информацию.

В системе можно принять участие в голосовании по любой теме, предусмотренной Жилищным кодексом РФ. Так, жители могут утверждать отчеты УК об исполнении договора управления МКД за предыдущий год, согласовывать размер платы за содержание и ремонт общего имущества в доме, рассматривать предложения по капремонту и другие темы.