РИАМО - 17 фев. Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки с коронавирусом, волонтерская работа на местах остается по-прежнему востребованной, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Эту тенденцию в четверг обсудили на заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Там же определили и текущие задачи партии на ближайшее время.

Так, в регионе продолжатся мероприятия по контролю строительства объектов социнфраструктуры, приемы граждан, реализация наказов жителей Подмосковья.

До 31 марта депутаты отчитаются о первых итогах исполнения народной программы «Единой России».



«В рамках предстоящего празднования Дня защитника Отечества депутаты посетят воинские части и силовые структуры с поздравлением военнослужащих, вручением ценных подарков и наград от Московской областной Думы. Примут участие в возложениях и чествованиях ветеранов», — написал Брынцалов на своей странице во «ВКонтакте».

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