РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В четверг совет депутатов городского округа Мытищи принял отставку по собственному желанию главы горокруга Виктора Азарова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Временное исполнение полномочий главы Мытищ по решению совета депутатов возложено на первого заместителя главы администрации Юлию Купецкую.

Купецкая родилась 6 мая 1981 года в городе Темиртау Карагандинской области Республики Казахстан. В 2008 году окончила Международный юридический институт при министерстве юстиции РФ по специальности «Юриспруденция», получив квалификацию «юрист». В 2016 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

С 2015 по 2018 годы – заместитель главы администрации городского округа Серпухов. В сентябре 2018 года назначена первым заместителем главы администрации, а в августе 2019 года стала главой Серпухова.

С 28 января 2022 года является первым заместителем главы администрации Мытищ.