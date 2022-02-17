РИАМО - 17 фев. Минтруд РФ разработал концепцию закона по регулированию рынка труда, теперь самозанятых могут включить в пенсионную программу пенсий. В этом случае статус пропишут более четко, сообщил доцент кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Он напомнил, что сейчас самозанятые не принимают участия в программе накопления пенсионных отчислений.

«Это комплексная новость. Минтруд выделил конкретные проблемы, доложит о них Госдуме и скажет, что надо бы совершенствовать закон. В России уже более 3 млн человек зарегистрировались как самозанятые. Они не попадают в Пенсионный фонд, оказались вне этой программы. При этом они работают круглыми сутками, особенно если онлайн и на удаленке. И в первую очередь речь идет о режиме труда самозанятых и о предоставлении им доступа к возможности делать пенсионные накопления», – сказал Юденков в эфире радио Sputnik.

Также после обновления самозанятым планируют закрепить нормы времени труда, длительности отдыха и открыть доступ к социальным пособиям.

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