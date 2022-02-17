РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Выставки, посвященные истории, быту и традициям народов России, откроются в парках подмосковной Балашихи, сообщил руководитель Объединенной дирекции парков городского округа Артем Константиновский.

2022 год в России посвящен культурному наследию народов, проживающих в регионах. Наша страна является многонациональной, на территории которой проживает более 190 народностей. В рамках Года культуры по всей стране будут проходить фестивали, лекции, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.

«Конечно же, парки Балашихи не останутся в стороне, поскольку вектор работы министерства культуры области и министра культуры Подмосковья также направлен на развитие межнациональных отношений и укрепление добрососедства между народами региона», - написал Константиновский в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что для посетителей парков уже готовят интересный проект, который станет тематическим сюрпризом.

«Совсем скоро в наших парках откроются выставки, посвященные народам России. Например, в парке «Пехорка» будет доступна бесплатная экспозиция, рассказывающая об их истории, быте и традициях. Традиционно выставка будет представлена в Арт-кроссинге.

Об открытии экспозиций будет сообщено дополнительно.