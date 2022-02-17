РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Московская областная филармония 25 февраля покажет в подмосковном Красногорске мюзикл «Алиса в Стране чудес» на музыку Владимира Высоцкого, сообщили в пресс-службе филармонии.
Премьера мюзикла состоится в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье». Это современная постановка для детей, в которой соединятся мир фантастической сказки, легендарные песни Высоцкого и уникальный оркестр гусляров.
В этой версии мюзикла Алиса попадает в другую реальность, но это не сон, а компьютерная игра.
«Я убеждена, что сказка «Алиса в Стране чудес» на все времена, и она может прочитываться по-разному. Когда я слушала эту сказку на пластинке, она мне напомнила формат компьютерной игры: как будто несколько человек из разных городов играют, общаются», - сказала режиссер спектакля Олеся Невмержицкая.
Она пояснила, что главная задумка заключается в том, что это не ретроистория, а адаптация сказки для современного ребенка.
Мюзикл идет в сопровождении уникального оркестра «Гусляры России».
Билеты можно приобрести на сайте Московской областной филармонии. Действует «Пушкинская карта».
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