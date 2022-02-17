РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Московская областная филармония 25 февраля покажет в подмосковном Красногорске мюзикл «Алиса в Стране чудес» на музыку Владимира Высоцкого, сообщили в пресс-службе филармонии.

Премьера мюзикла состоится в Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье». Это современная постановка для детей, в которой соединятся мир фантастической сказки, легендарные песни Высоцкого и уникальный оркестр гусляров.

«Мы рады представить в Подмосковье премьеру детского мюзикла. Он сделан силами нового, только что возникшего Молодежного музыкального театра при Московской областной филармонии. Это очень здорово. Все, что сделано со вкусом, все, что сделано профессионально, имеет большое значение для детей, для их развития», - отметил художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.

В этой версии мюзикла Алиса попадает в другую реальность, но это не сон, а компьютерная игра.

«Я убеждена, что сказка «Алиса в Стране чудес» на все времена, и она может прочитываться по-разному. Когда я слушала эту сказку на пластинке, она мне напомнила формат компьютерной игры: как будто несколько человек из разных городов играют, общаются», - сказала режиссер спектакля Олеся Невмержицкая.

Она пояснила, что главная задумка заключается в том, что это не ретроистория, а адаптация сказки для современного ребенка.

Мюзикл идет в сопровождении уникального оркестра «Гусляры России».

Билеты можно приобрести на сайте Московской областной филармонии. Действует «Пушкинская карта».