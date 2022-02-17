РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В 2021 году в городском округе Люберцы были подписаны инвестиционные соглашения с 4 компаниями на общую сумму более 1 млрд рублей, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Логистическая компания ООО «ЖД Томилино» ввела в строй новый производственно-складской корпус площадью 15 тыс. кв. м, предусматривающий создание более 100 новых рабочих мест», - уточнил Ружицкий.

В проект инвестировано порядка 900 млн рублей.

Также новый корпус откроют в рамках проекта ГК «Энергоконтракт», а ВИК «Тензо-М» создаст более 20 новых рабочих мест.

«Между администрацией и компанией «Томилино-Парк» подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству многофункционального логистического комплекса площадью более 750 тыс. кв. м, с объемом инвестиций порядка 5 млрд рублей и количеством новых рабочих мест около 1 тысячи», - сказал Ружицкий.