РИАМО - 17 фев. «Единая Россия» является лидирующей политической силой в Подмосковье и опорой президента РФ и губернатора региона в реализации значимых проектов, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Считаю самым главным итогом нынешнего года тот факт, что подмосковная «Единая Россия» сохраняет позиции лидера и является ведущей политической силой Московской области. Мы являемся опорой президента страны, нашего губернатора по реализации всех значимых проектов», - сказал Брынцалов на XXVI конференции регионального отделения партии.

По его словам, главный ресурс партии — это люди, ее члены, которые работают на местах. Работа всего партийного актива направлена на повышение доверия, изменение качества жизни, улучшение социального самочувствия жителей Подмосковья.

«Лучшими в совокупности по всем критериям оценки стали такие местные отделения, как Щелковское местное отделение, которое заняло первое место, Сергиево-Посадское городское отделение <…> и отделение городского округа Люберцы», - рассказал Брынцалов.

За 5 лет в Подмосковье проведено 212 избирательных кампаний разного уровня. Самыми крупными стали выборы президента РФ и губернатора Московской области.

«По итогам 2021 года Московское областное региональное отделение на 3 месте в стране по показателю текущей партийной деятельности, на 3 месте в работе со СМИ, в социальных сетях. По итогам поддержки партии по результатам выборов в 2021 году мы на 8 месте в Центральном федеральном округе», - рассказал Брынцалов.

Он добавил, что в 2021 году депутаты провели более 7 тыс. приемов граждан. В 2019-2021 годах в региональную партийную приемную обратилось 3249 человек. Каждый третий вопрос решен положительно. При этом основным приоритетом в работе отделения является реализация наказов жителей Подмосковья.

«Уже в этом году по результатам принятого бюджета и принятых государственных программ более 7 тыс. наказов (жителей - ред.) уже находятся в реализации. Важно их сопровождать», - заявил Брынцалов.

Согласно презентации к докладу в состав Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» входит почти 65 тыс. членов партии, более 34,3 тыс. сторонников, 968 депутатов, 57 местных отделений и более 3,8 тыс. первичных отделений.

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