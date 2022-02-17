РИАМО - 17 фев. «Единая Россия» является лидирующей политической силой в Подмосковье и опорой президента РФ и губернатора региона в реализации значимых проектов, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.
По его словам, главный ресурс партии — это люди, ее члены, которые работают на местах. Работа всего партийного актива направлена на повышение доверия, изменение качества жизни, улучшение социального самочувствия жителей Подмосковья.
«Лучшими в совокупности по всем критериям оценки стали такие местные отделения, как Щелковское местное отделение, которое заняло первое место, Сергиево-Посадское городское отделение <…> и отделение городского округа Люберцы», - рассказал Брынцалов.
За 5 лет в Подмосковье проведено 212 избирательных кампаний разного уровня. Самыми крупными стали выборы президента РФ и губернатора Московской области.
Он добавил, что в 2021 году депутаты провели более 7 тыс. приемов граждан. В 2019-2021 годах в региональную партийную приемную обратилось 3249 человек. Каждый третий вопрос решен положительно. При этом основным приоритетом в работе отделения является реализация наказов жителей Подмосковья.
«Уже в этом году по результатам принятого бюджета и принятых государственных программ более 7 тыс. наказов (жителей - ред.) уже находятся в реализации. Важно их сопровождать», - заявил Брынцалов.
Согласно презентации к докладу в состав Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» входит почти 65 тыс. членов партии, более 34,3 тыс. сторонников, 968 депутатов, 57 местных отделений и более 3,8 тыс. первичных отделений.
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