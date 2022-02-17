РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Объем инвестиций в экономику городского округа Люберцы за 2021 год составил 48,8 млрд рублей, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Годовой объем инвестиций в экономику округа составил 48,8 млрд рублей, сохраняя положительную динамику на протяжении последних лет», – сказал Ружицкий.

В горокруге реализуется 40 инвестиционных проектов. По абсолютному значению объема инвестиций в основной капитал Люберцы входят в пятерку округов с наибольшим показателем.

По словам главы муниципалитета, товарооборот прошлого года составил 91,6 млрд рублей. Рост по сравнению с 2020 годом – 24,8%. Объем отгрузки равен 159 млрд рублей, что является приростом на 52,5%.

«За прошлый год доходы бюджета составили 12 млрд рублей, что на 813 млн рублей превышает итоги 2020 года», – сказал Ружицкий.

Кроме того, погашено 354 млн рублей налоговой задолженности.

«Задача на 2022 год – сократить сроки приемки оплаты работ по контрактам до 5 дней», – добавил глава горокруга.