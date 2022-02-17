РИАМО - 17 фев. В Москве упавшая с крыши глыба льда обрушилась на автомобиль Volkswagen и пробила его, ранив находящегося в салоне человека, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Огромная сосулька сорвалась с крыши здания и рухнула на машину, промяв крышу и разбив лобовое стекло.

В этот момент в салоне сидел мужчина. Осколки стекла попали ему на лицо и пассажир получил множество царапин. В настоящий момент пострадавший госпитализирован.

Ранее столичная прокуратура организовала проверку по факту травмирования 41-летней женщины глыбой льда на Саввинской набережной. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.