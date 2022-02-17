РИАМО - 17 фев. В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес» фотоловушки сфотографировали девять кабанов, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Фотоловушки реагируют на движение. Обычно они используются для поимки нарушителей. Их точное расположение известно узкому кругу лиц.

Семейство кабанов отправилось за поисками еды. Новые снимки пополнили фотоколлекцию лесничества.

«Кабаны в данной местности встречаются не в первый раз. Судя по всему, именно эта территория подходит им по количеству еды зимой. Получив новую серию фотографий, нам захотелось ими поделиться, ведь жители должны знать, насколько богат животный мир тех мест, где мы все вместе живем», – отметил старший участковый лесничий Поминовского участкового лесничества Егорьевского филиала «Мособллеса» Владислав Казаков.

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