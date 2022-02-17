РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Доходы бюджета городского округа Мытищи на 2022 год планируются в сумме более 15 млрд рублей, сообщила заместитель главы администрации - начальник финансового управления округа Ольга Гренц.

В четверг в Мытищах в режиме ВКС прошло 36-е по счету заседание совета депутатов муниципалитета. В рамках мероприятия обсудили вопрос об уточнении бюджета горокруга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

«Доходы уточненного бюджета Мытищ на 2022 год планируются в сумме 15 млрд 205 млн 238 тыс. рублей. По статье «налоговые и неналоговые доходы» увеличение на 42 млн 373 тыс. рублей. По статье «безвозмездные поступления» - уменьшение на 58 млн 59 тыс. рублей. Произведены возвраты остатков субсидий и субвенций 2021 года в бюджет Московской области», - сказала Гренц.

Она добавила, что расходы бюджета городского округа составят 16 млрд 459 млн 722,8 тыс. рублей. Корректировка межбюджетных трансфертов произведена на основании уведомлений, поступивших из министерства экономики и финансов Московской области. Произведена положительная корректировка за счет средств местного бюджета.