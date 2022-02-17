РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Александром Евсюткиным в ходе рабочего визита в микрорайон Ольгино передал спортивные принадлежности многодетной семье, а также продуктовый набор одинокой пенсионерке, сообщает пресс-служба парламентария.

«Спорт – одно из ведущих направлений в работе партии «Единая Россия». Помимо ежегодных дворовых турниров по хоккею и футболу мы проводим акции по передаче спортпринадлежностей многодетным семьям. В этом году такой набор получила большая семья Сусретовых, в которой четверо ребятишек», – сказал Ефимов.

Многодетная мама Анна Сусретова поблагодарила депутатов за подарки и сообщила, что вся семья с нетерпением ждет наступления весны, чтобы уже выехать в парк на велосипедах и, конечно, опробовать подарки – футбольный мяч, ракетки для игры в бадминтон и другие.

Также депутаты навестили одинокую пенсионерку Валентину Гуцак, которая обратилась в волонтерский штаб «Единой России» за помощью.

«Мне 88 лет, мой сын, к сожалению, ушел от меня, живу одна. По состоянию здоровья боюсь далеко выходить из дома», – отметила женщина.

Ефимов передал продуктовой набор Гуцак, пожелал ей крепкого здоровья, бодрости духа и попросил обязательно звонить в волонтерский штаб по телефону: 8(495)522-50-19, если нужна будет помощь.