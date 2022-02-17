РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Александром Евсюткиным в ходе рабочего визита в микрорайон Ольгино передал спортивные принадлежности многодетной семье, а также продуктовый набор одинокой пенсионерке, сообщает пресс-служба парламентария.
Многодетная мама Анна Сусретова поблагодарила депутатов за подарки и сообщила, что вся семья с нетерпением ждет наступления весны, чтобы уже выехать в парк на велосипедах и, конечно, опробовать подарки – футбольный мяч, ракетки для игры в бадминтон и другие.
Также депутаты навестили одинокую пенсионерку Валентину Гуцак, которая обратилась в волонтерский штаб «Единой России» за помощью.
Ефимов передал продуктовой набор Гуцак, пожелал ей крепкого здоровья, бодрости духа и попросил обязательно звонить в волонтерский штаб по телефону: 8(495)522-50-19, если нужна будет помощь.
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