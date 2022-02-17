РИАМО - 17 фев. Игоря Брынцалова в четверг переизбрали на должность секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент РИАМО.

Голосование проходило в рамках конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в Красногорске. Также в бюллетене был Юрий Ермаков.

«Спасибо за оказанное доверие. Буду стараться оправдать его, не подвести <...> Нужно всем включиться в работу для достижения задач во всех сферах деятельности», - заявил Брынцалов.

Было выдано 187 бюллетеней. Брынцалова поддержали 173 человека, за Ермакова - 9.

Кроме того, были избраны региональный политический совет, президиум регионального политического совета и региональная контрольная комиссия.

«Более 7 тыс. наказов уже находятся в реализации. Важно их сопровождать. <...> Важным в нашей работе является и реализация партийных проектов. Многие региональные практики признаны лучшими на федеральном уровне», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что у регионального отделения «Единой России» 32 тыс. сторонников в Подмосковье, а работа местных отделений партии постоянно совершенствуется.