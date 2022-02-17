РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В минувшем году порядка 35-40% пассажиров в Люберцах воспользовались льготным проездом на коммерческом общественном транспорте, сообщил в четверг глава округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

Пилотный проект запустили 1 августа 2021 года на территории 5 городских округов Подмосковья, а с 1 января 2022 года – на всей территории региона.

Также в Люберцах за прошлый год открыли более 40 пунктов прокатов самокатов.

«На территории округа 42 места прокатов самокатов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что основными ограничениями в использовании самокатов являются возраст и допустимый скоростной режим.

В блоке транспорта Ружицкий добавил, что за год водителям выписали 9 млн штрафов, а 7,9 тыс. единиц автотранспорта переместили на штрафстоянку.

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