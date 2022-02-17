РИАМО - 17 фев. Загруженность столичных дорог в четверг вечером составляет 7 баллов из 10 возможных, к 19 часам пробки вырастут до 9 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Бордовым цветом обозначено движение у станций метро «Красные ворота», «Таганская», «Парк культуры», «Кропоткинская». Также затруднено движение на Рождественском бульваре, Садовой-Спасской улице.

Трудности в движении наблюдаются на Третьем транспортном кольце, северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 18 часам плотность движения вырастет до 8 баллов, к 19 часам – до 9 баллов. После 21:00 загруженность движения составит 4 балла.