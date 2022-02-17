РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В четверг в здании Мытищинской городской прокуратуры заместитель прокурора Московской области Александр Благородов провел личный прием граждан, сообщается на сайте администрации горокруга.

Прием проводился совместно с главой округа Виктором Азаровым и мытищинским городским прокурором Андреем Гвоздевым.

На прием к представителю областной прокуратуры пришло более 20 человек. От них поступили обращения по вопросам исполнения федерального законодательства, в том числе о ненадлежащей работе коммунальных служб, о наличии бродячих собак, а также по вопросам расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок поднадзорными правоохранительными органами.

По поступившим обращениям даны подробные разъяснения законодательства, запланированы проверки, ход и результаты которых будут контролироваться.