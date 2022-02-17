РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. Весной текущего года начнется благоустройство муниципального пляжа, расположенного в границах деревни Новосельцево в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Летом он активно используется жителями Мытищ, а также ближайших городов и поселений. Там, по мнению мытищинцев, давно требуется обновление.

В сентябре 2021 года, когда на портале «Добродел» проходило голосование за выбор рекреационных мест, требующих благоустройства, Мытищи вошли в тройку лидеров, уступив лишь Кашире и Клину. Свой голоса за новосельцевский пляж отдали свыше 2,2 тыс. жителей округа. Благодаря этому популярное место отдыха попало в областную программу, и из бюджета Московской области выделили средства на проведение работ.

Концепцию обновления пляжа предложило архитектурное бюро Кирилла Теслера в рамках строительного дня, который прошел под руководством главы округа Виктора Азарова. Обследовав территорию, сотрудники бюро отметили, что существует потребность в дополнительных парковочных местах, также на пляже отсутствует инфраструктура для комфортного пребывания.

Представив руководству округа концепцию, Теслер предложил благоустроить пляжную зону, заменить песчаное покрытие, поставить лежаки, благоустроить зону подъезда, добавить бесплатные туалеты, комнату матери и ребенка, сделать все, что нужно для комфортного отдыха у воды.

Предварительная стоимость проекта, которым предусмотрено благоустройство 3 зон общей площадью 5 га, составляет свыше 100 млн рублей. На первом этапе, который начнется уже весной, планируется привести в порядок береговую зону, подъездную дорогу, парковочные места, туалеты, обустроить спасательный и медицинский пункты.