РИАМО - 17 фев. С 2012 года Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования Москвы был подведомственной структурой Москомархитектуры, теперь он переходит в федеральную собственность и в подчинение министерства строительства и ЖКХ России, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы.
Распоряжение об этом было опубликовано на сайте правительства России. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что за последние 10 лет специалисты НИиПИ Градплана Москвы решали масштабные градостроительные задачи и делали столицу лучше.
Теперь на федеральном уровне институт будет решать задачи, связанные с формированием единой градостроительной политики, направленной на обеспечение сбалансированного планирования пространственного развития территорий РФ.
Работники института будут заниматься масштабной научно-исследовательской, проектной и методической работой.
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