РИАМО - 17 фев. С 2012 года Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования Москвы был подведомственной структурой Москомархитектуры, теперь он переходит в федеральную собственность и в подчинение министерства строительства и ЖКХ России, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Распоряжение об этом было опубликовано на сайте правительства России. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что за последние 10 лет специалисты НИиПИ Градплана Москвы решали масштабные градостроительные задачи и делали столицу лучше.

«Среди самых знаковых стоит отметить проект градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки, участие в программе реновации, методику по оценке экономической эффективности комплексного развития территорий, победы в международных конкурсах и многое другое. Этот колоссальный опыт, накопленный в результате нашей совместной работы, будет однозначно полезен на федеральном уровне», — сказала Княжевская.

Теперь на федеральном уровне институт будет решать задачи, связанные с формированием единой градостроительной политики, направленной на обеспечение сбалансированного планирования пространственного развития территорий РФ.

Работники института будут заниматься масштабной научно-исследовательской, проектной и методической работой.

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