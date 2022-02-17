РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске отменили турнир по мотокроссу памяти мастера спорта СССР Виктора Арбекова, который должен был проходить 19 февраля, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Мотокросс памяти первого среди советских мотогонщиков чемпиона мира по мотокроссу Виктора Арбекова переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Новые дата и время проведения соревнований будут сообщены позднее.