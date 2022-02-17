РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. С начала текущего года в Красногорске вывезли 244 320 кубометров снега. В округе продолжается активная уборка снега, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В данный момент основной упор делается на вывоз снега, который раннее складировали, когда зачищали дороги и пешеходные тротуары», - сказал исполняющий обязанности директора МУК «Единая служба заказчика городского округа Красногорск» Михаил Хачьян.

Возле дома №23 на улице Панфилова в поселке Нахабино работает компания «Фаворит Спецтехника», которая получает положительные отзывы о своей работе.

«Оцениваю уборку своего двора положительно. Как только снег выпадает, рабочие с большим количеством техники сразу приступают к своей работе. У меня маленький внук, ходим на детскую площадку почти каждый день. Она всегда расчищена, поэтому мы очень довольны», – отметила жительница Людмила Белова.

Также Михаил Хачьян добавил, что основные трудности при уборке снега – автомобили во дворах. Идет работа с управляющими компаниями, которые оповещают жителей, чтобы они убрали машины. Если нет реакции, то сотрудники привлекают ГИБДД и эвакуатор.