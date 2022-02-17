РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 335 тыс. человек, в ближайшее время в учреждения здравоохранения округа ожидают поставку вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы не заболеть, важно соблюдать все противоковидные меры: носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также вакцинироваться.

В Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 335 тыс. человек, из них 69 тыс. – люди старшего возраста. Ревакцинацию сделали 30 тыс. человек.

Процедура проводится бесплатно в любом из пунктов вакцинации при поликлиниках и в общественных местах. Узнать их адреса можно на сайте Балашихинской областной больницы (balob.ru) в разделе «Пациенту – вакцинация от Covid-19».

В ближайшее время учреждения здравоохранения ожидают поставку вакцины для детей «Спутник-М». Разработанный Центром им. Н. Ф. Гамалеи препарат предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет. «Спутник М» – полный аналог «Спутника V», только со сниженной в 5 раз концентрацией. При этом дозы достаточно, чтобы выработать иммунитет к коронавирусу.

Дополнительная информация доступна на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

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