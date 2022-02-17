РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Готовность региональной и муниципальной систем оповещения населения проверят в подмосковном Красногорске 2 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного вещания передадут короткие речевые сообщения о начале и окончании технической проверки, а также включат электрические сирены в различных режимах звучания.

Администрация муниципалитета просит жителей соблюдать спокойствие.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Московской области, комплексная система экстренного оповещения и информирования населения Московской области и муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения предназначены для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Технические проверки аппаратуры оповещения проводятся ежегодно согласно графику, утвержденному заместителем председателя правительства Московской области - руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области.