РИАМО - 17 фев. Основатель первой клиники остеопатии и фейспластики в Москве Алесь Улищенко уверен, что пытаться вернуть молодость после 40 уже поздно. Профилактика старения с помощью здорового образа жизни необходима с юных лет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Речь не идет о дорогостоящих кремах и регулярных визитах к косметологу. Достаточно соблюдать здоровый образ жизни, базирующийся на трех китах молодости — питании, спорте и фейспластике», - рассказал Улищенко.

Он предупредил, что сладкие и соленые продукты в большом количестве вызывают отеки и птоз. Из-за этого мягкие ткани лица опускаются, размывается овал лица, появляются мешки под глазами. Худеть, если есть такая необходимость, надо постепенно, чтобы не обвисла кожа.

Сохранить здоровье, а с ним и молодость помогут занятия фитнесом, йогой и плаванием.

Стресс сказывается на состоянии кожи, не меньше, чем механические факторы. Раздражение приводит к спазму, появление зажимов – к патологиям.

«Жидкость застаивается — жир начинает выступать — перегородки деформируются — образуются кожные складки (носогубные, в носослезной борозде, между бровями, на щеках, под глазами, в зоне декольте)», - объяснил врач.

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