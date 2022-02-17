РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. Полицейские Щелкова задержали местного жителя по подозрению в краже автомобильного аккумулятора и топливного насоса, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что его знакомый, находясь в ремонтном боксе в деревне Огуднево, похитил с его автомобиля аккумуляторную батарею и топливный насос. Сумма ущерба составила более 77 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».