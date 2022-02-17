РИАМО - 17 фев. В 2022 году на Московской железной дороге планируется перевести 9 станций на микропроцессорную систему управления движением, сообщает пресс-служба МЖД.

Нововведение позволит обеспечить управление интервальным движением и повысить пропускную способность станций.

Большая часть станций находится на Киевском направлении будущего МЦД-4: Внуково, Толстопальцево, Крекшино, Очаково, Солнечная, Лесной городок и Москва-Сортировочная-Киевская.

Также будет переключена станция Шереметьево, там заканчивается строительство железнодорожной ветви между Северным и Южным терминалами. На МЦД-2 переключение на новую систему затронет станцию Царицыно.

Чтобы перевести станции на цифровую систему, специалисты обновляют кабели, светофоры и электроприводы, устанавливают аналогичную внедренной на МЦК систему автоблокировки. Кроме того, они размещают посты для размещения микропроцессорного оборудования.

Современное программное обеспечение повысит эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз. Сейчас на 72 станциях Мосузла управление движением поездов осуществляется с помощью цифровой системы.

Еще 7 станцию будут переключены на новую систему в 2023 году: Москва-пассажирская-Курская, Москва-Каланчевская, Рижская, Москва-пассажирская-Казанская, Москва-пассажирская-Смоленская, Раменское и Апрелевка. В перспективе модернизировать таким образом планируется все станции МЦД.