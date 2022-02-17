РИАМО - 17 фев. Сезон вирусных заболеваний продолжается, а значит для переболевших коронавирусом существует риск заболеть гриппом. Такие ситуации не обязательно приводят к тяжелым последствиям, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Если коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно. Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее», - объяснил Крючков в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что важен скорее не сам факт двух случаев заражения, а последствия первого и второго. Если организм был истощен первым вирусом, второй ударит по нему довольно ощутимо.

Первый месяц после коронавируса лучше избегать возможных инфекций. Если сохраняется хотя бы один симптом заболевания, значит организм еще не восстановился полностью.

«Это не значит, что обязательно будет тяжелое последствие, но есть вероятность, что организму будет тяжелее справиться с эпизодом того же гриппа», - отметил Крючков.

Избежать повторного заражения помогут все те же санитарно-эпидемиологические меры: ношение защитной маски, тщательная гигиена и соблюдение социальной дистанции.

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