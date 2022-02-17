РИАМО - 17 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки города. На северо-западе столицы планируется построить православный образовательный центр, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в ПЗЗ было принято на заседании комиссии 10 февраля. Новый объект планируется построить по адресу: Дубравная улица, владение 48.

Сейчас земельный участок, на котором планируется построить центр, свободен.

«Общая площадь нового объекта может составить 3 000 кв. метров», - заявила ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова.