РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. В городском округе Люберцы за минувший год для передвижения маломобильных жителей адаптировали 91 объект, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«В текущем году будет адаптировано еще 76 объектов», - сказал Ружицкий.

По словам главы горокруга, в рамках программы «Доступная среда» также будет создано 65 маршрутов передвижения маломобильных граждан.